В Руденской специальной школе-интернате открылась площадка по бочче-спорту

В Руденской спецшколе-интернате открыли зал по бочче-спорту. Это доступная игра, которая является паралимпийским видом. Новая площадка оборудована в соответствии с международными техническими параметрами. Воспитанники интерната уже давно занимаются футболом, настольным теннисом и баскетболом. Во многом этому поспособствовала спецпрограмма "Спешиал Олимпикс", которую поддержал Президентский спортивный клуб.