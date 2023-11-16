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В Руденской специальной школе-интернате открылась площадка по бочче-спорту

В Руденской спецшколе-интернате открыли зал по бочче-спорту. Это доступная игра, которая является паралимпийским видом. Новая площадка оборудована в соответствии с международными техническими параметрами. Воспитанники интерната уже давно занимаются футболом, настольным теннисом и баскетболом. Во многом этому поспособствовала спецпрограмма "Спешиал Олимпикс", которую поддержал Президентский спортивный клуб.

Уже в следующем году на этой площадке пройдет международный турнир по бочче, где встретятся команды Беларуси и России.

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