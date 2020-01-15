В Рупольдинге стартовал 5-й этап Кубка мира по биатлону

В эти минуты в немецком Рупольдинге проходит спринтерская женская гонка на 7 с половиной километров. Ей открылся пятый этап Кубка мира по биатлону. На дистанции прямо сейчас две белоруски: Ирина Кривко и Елена Кручинкина. Кривко в воскресенье была близка к пьедесталу в масс-старте Оберхофа, но в итоге финишировала седьмой. Сегодня у нее два промаха на огневых рубежах. В десятке белоруски не будет. Вскоре выйдут на старт Анна Сола и Ирина Кручинкина. Прямая трансляция гонки на "Беларусь 5".



