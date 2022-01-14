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В Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира продолжается женская эстафета - белорусская команда в числе главных фаворитов
В эти минуты в немецком Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира продолжается женская эстафета, в которой белорусская команда в числе главных фаворитов. Ирина Лещенко открывала для нас гонку, на дистанцию отправила Динару Алимбекову на 8-й позиции. Сейчас белоруски также высоко, Динара покинула второй рубеж на 4-м месте. Поддерживаем и дальше наших девушек, ведь в Кубке наций продолжается борьба за 3-ю позицию с норвежками. "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию эстафеты.
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