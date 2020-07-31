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В сентябре станет известен календарь биатлонного сезона 2020/2021
Международный союз биатлонистов (IBU) в начале сентября примет решение насчет проведения первых этапов Кубка мира и Кубка IBU в условиях мировой пандемии. Об этом на сайте IBU заявил глава организации Олле Далин. На данный момент этап - открытие Кубка мира должен пройти с 27 по 29 ноября в Контиолахти, Финляндия. Первый этап Кубка IBU планируется провести в Идре, Швеция, с 23 по 29 ноября.
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