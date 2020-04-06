В Сербии арестован футболист Прийович

Нападающий сборной Сербии Александар Прийович арестован за нарушение комендантского часа в Белграде. 29-летний форвард саудовского "Аль-Иттихада" был в компании друзей в ресторане одной из гостиниц. Ближайшие три месяца Прийович проведет под домашним арестом.