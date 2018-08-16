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В середине второго тайма матча "Зенит" - "Динамо-Минск" cчет 3:0

Вновь возвращаемся к ответному матчу третьего раунда квалификации Лиги Европы "Зенит" - "Динамо-Минск". Сейчас идет середина второго тайма. Счет - 3:0. Такие цифры на табло устраивают белорусскую команду, ведь неделю назад в первой дуэли столичное "Динамо" победило 4:0. 

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