3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Манчестер Юнайтед" презентовал новую форму на сезон-2022/2023
"Манчестер Юнайтед" презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023, и в Сети появились снимки с участием, в том числе, Криштиану Роналду, вокруг которого идут активные разговоры относительно того, что он покинет "красных дьяволов" в это трансферное окно. Сам же новый комплект формы отсылает к истории манчестерского клуба и к 90-ым, когда "Юнайтед" завоевывал массу трофеев.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все