"Манчестер Юнайтед" презентовал новую форму на сезон-2022/2023

"Манчестер Юнайтед" презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023, и в Сети появились снимки с участием, в том числе, Криштиану Роналду, вокруг которого идут активные разговоры относительно того, что он покинет "красных дьяволов" в это трансферное окно. Сам же новый комплект формы отсылает к истории манчестерского клуба и к 90-ым, когда "Юнайтед" завоевывал массу трофеев.