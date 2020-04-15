В. Шантарович: перенос Олимпиады не повлиял на задачи команды в Токио

Перенос Олимпиады - трагедия, но у спортсменов нет отчаяния. В эксклюзивном интервью главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал, что перенос Олимпиады не повлиял на задачи команды в Токио. А еще гребцы сильнейшим составом выступят и в Кубке, и в чемпионате Беларуси.



