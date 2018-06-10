3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Щучине открыли стадион по пляжному футболу
Настоящая буря эмоций ждет и футбольных болельщиков. На следующей неделе в России стартует чемпионат мира. К сожалению, сборная Беларуси на мундиаль ни разу не пробивалась. Хочется верить, что пока. Для развития игры №1 делается многое. Не исключение, а может даже и наглядный пример - райцентры. Например, Щучин. В городке с населением в 15 тысяч человек есть большой стадион, площадка с искусственным покрытием и зал для мини-футбола. А сегодня там открыли еще одну арену. Подробности у Павла Капуцкого.
Хоть и не точный, зато красивый удар главного тренера сборной Беларуси по пляжному футболу испанца Николаса Альварадо. Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник бьет, когда вратарь уже не на чеку. Команда города пробилась в Высшую лигу чемпионата Беларуси, и сегодня здесь открыли стадион по пляжному футболу. Всего восьмой в стране.
Открытие ведет Владимир Новицкий, развлекают зрителей девушки из группы поддержки хоккейного клуба «Неман-Гродно». Во времена Союза в городе был один из крупнейших военных аэродромов. Авиабазу в 90-ые закрыли, но памятники прошлому есть и сейчас.
А вот так до реконструкции выглядел спорткомплекс расформированной военной части. Сейчас это современное здание. Причем, бюджетных денег вложили минимум.
Это домашняя площадка клуба, выступающего в Высшей лиге чемпионата Беларуси по мини-футболу. В детско-юношеской спортивной школе Щучина культивируются футбол, гандбол и легкая атлетика. Эти ребята занимаются тайским боксом. И в прошлом году лучшие полетели на чемпионат мира в Бангкок.
А еще осенью в Щучине начнется реконструкция футбольного стадиона. И здесь почти полмиллиона евро. На арене можно будет проводить не только матчи, но и концерты. Количество мест на трибунах увеличится в два раза - до трех тысяч.
Причем, ремонт кровли и фасадов уже сделали. Попасть в программы финансирования Европейского союза непросто. Количество кандидатов доходит до 20. Нужно убедить комиссию, что твой проект действительно стоит вложений. У щучинцев получается выигрывать. Хоккейная команда из агрогородка Орля победила в младшей возрастной группе "Золотой шайбы". А в прошлом году здесь даже греблю начали развивать.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее