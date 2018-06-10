В Щучине открыли стадион по пляжному футболу

Настоящая буря эмоций ждет и футбольных болельщиков. На следующей неделе в России стартует чемпионат мира. К сожалению, сборная Беларуси на мундиаль ни разу не пробивалась. Хочется верить, что пока. Для развития игры №1 делается многое. Не исключение, а может даже и наглядный пример - райцентры. Например, Щучин. В городке с населением в 15 тысяч человек есть большой стадион, площадка с искусственным покрытием и зал для мини-футбола. А сегодня там открыли еще одну арену. Подробности у Павла Капуцкого.

Хоть и не точный, зато красивый удар главного тренера сборной Беларуси по пляжному футболу испанца Николаса Альварадо. Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник бьет, когда вратарь уже не на чеку. Команда города пробилась в Высшую лигу чемпионата Беларуси, и сегодня здесь открыли стадион по пляжному футболу. Всего восьмой в стране.

Открытие ведет Владимир Новицкий, развлекают зрителей девушки из группы поддержки хоккейного клуба «Неман-Гродно». Во времена Союза в городе был один из крупнейших военных аэродромов. Авиабазу в 90-ые закрыли, но памятники прошлому есть и сейчас.

А вот так до реконструкции выглядел спорткомплекс расформированной военной части. Сейчас это современное здание. Причем, бюджетных денег вложили минимум.

Это домашняя площадка клуба, выступающего в Высшей лиге чемпионата Беларуси по мини-футболу. В детско-юношеской спортивной школе Щучина культивируются футбол, гандбол и легкая атлетика. Эти ребята занимаются тайским боксом. И в прошлом году лучшие полетели на чемпионат мира в Бангкок.

А еще осенью в Щучине начнется реконструкция футбольного стадиона. И здесь почти полмиллиона евро. На арене можно будет проводить не только матчи, но и концерты. Количество мест на трибунах увеличится в два раза - до трех тысяч.