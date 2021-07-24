3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Второй день Олимпиады: белорусы выступили в шести видах спорта
Весь мир следит за событиями в Токио. В шести видах спорта сегодня выступили белорусы на Олимпийских играх. Во второй день престижного старта порадовали болельщиков дебютанты Игр.
Егор Герасимов на старте теннисного турнира одержал сверхволевую победу над французом Жилем Симоном. Уступив в первом сете 4:6, Герасимов взял реванш во втором - 6:3, а в решающем, уступая 1:4, сделал 2 брейка и не отдал сопернику больше ни одного гейма - 6:4. Уже после встречи белорус признается, что, несмотря на рейтинг (36-летний Симон лишь 102-й в планетарном табеле), это очень опытный теннисист, и было непросто навязать ему свою игру. В 1/16 финала Егору играть с 31-м в мировом рейтинге итальянцем Фабио Фоньини.
Рано утром по нашему времени дебютант Игр - 21-летний Александр Радионов успешно стартовал на турнире боксеров в категории до 69 кг. Раздельным решением судей в 1/8 финала белорус победил турка Нечата Экинчи 3:2. Следующий бой Радионов проведет 27 июля, он встретится с представителем Великобритании.
Вступили в борьбу и лидеры сборной Беларуси по плаванию. Анастасия Шкурдай с 7-м временем в квалификации пробилась в полуфинал в своей коронной дисциплине - 100 метров баттерфляем. Следом также в следующий раунд шагнул Илья Шиманович. Он плыл стометровку брассом. Продолжим переживать за наших пловцов завтра - следим за полуфинальными заплывами.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов