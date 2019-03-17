ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В шведском Эстерсунде стартует женский масс-старт. Болеем за Ирину Кривко

Cегодня болеем за нашу Ирину Кривко. С минуты на минуту в шведском Эстерсунде стартует женский масс-старт. Ирина единственная из белорусок включена в гонку благодаря высокому рейтингу (11-ое место) в общем зачете Кубка мира. Выйдет на старт под 14-м номером. Итак, прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 15:05. Завершится чемпионат мира по биатлону мужским масс-стартом. Телеонлайн начнется в 17:45. В число тридцати его участников белорусские биатлонисты не отобрались.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все