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В Сочи стартуют летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

Сегодня в Сочи стартуют летние игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". Кроме фехтования в мужской рапире и женской шпаге белорусские спортсмены будут бороться за медали еще в 6 видах спорта. Конкуренцию составят сборные из 12 стран. В то время, когда спортсмены Беларуси и России по необъективным и совершенно надуманным причинам отстранены от международных соревнований, такие турниры позволяют атлетам не терять мотивацию и спортивный дух.

Наша команда прилетела в Сочи накануне рано утром. Все ребята предельно мотивированы и готовы бороться за самые высокие места. Торжественная церемония открытия турнира пройдет завтра. Желаем удачных стартов!

Фото:sputnik.by

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