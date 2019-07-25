В эти минуты в Солигорске местный "Шахтер" принимает датский "Эсбьерг" во втором раунде квалификации Лиги Европы. Пока встреча складывается для "горняков" удачно. Уже на 5-й минуте хозяева заработали опасный штрафной. Его реализовал Элис Бакай. Сейчас близится к завершению вторая половина встречи. Перевес хозяев на 55-ой минуте удвоил Павел Рыбак после розыгрыша углового. "Шахтёр" впереди - 2:0. Прямую трансляцию со стадиона "Строитель" ведет телеканал "Беларусь 5". Отметим, через неделю клубы сыграют ответный матч в Дании.