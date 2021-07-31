Поздравления сейчас заполонили и интернет. В соцсетях и мессенджерах белорусы ликуют и поздравляют с долгожданной победой Ивана Литвиновича и благодарят тренера Ольгу Власову. "Гордимся! Поздравляем! Молодец!". "В данной дисциплине лучше нашего белоруса на планете никого больше нет". "От всей души поздравляем тебя с победой. Вся Беларусь за тебя!". Болельщики желают нашим спортсменам удачи и дальнейших побед.