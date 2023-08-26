В США прошли необычные соревнования по бегу в костюме динозавра. Кто оказался самым шустрым?

В США прошел необычный чемпионат мира по бегу в костюмах динозавров. Мероприятие состоялось в городе Оберн. Участие в костюмированной гонке приняли более 200 человек. А самым "шустрым тираннозавром" оказался Оушен Ким. По итогам напряженного финального забега ему достался кубок победителя.