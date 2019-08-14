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На "Беларусь 5" - Суперкубок УЕФА. Впервые поединок такого уровня обслужит женщина-арбитр
В Стамбуле и на "Беларусь 5" - Суперкубок УЕФА. В 21:45 "Ливерпуль" и "Челси" выведет на поле француженка Стефани Фраппер. Впервые поединок такого уровня будет обслуживать женщина. Наставник мерсисайдцев уже пообещал вести себя корректно и демонстрировать лишь лучшее выражение лица.
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