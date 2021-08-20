В стартовой встрече группового раунда на чемпионате мира по пляжному футболу белорусы победили Сальвадор по пенальти

Во второй раз в истории сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала на чемпионате мира, который в эти дни проходит в России. В стартовой встрече группового раунда белорусы победили Сальвадор по пенальти, основное время завершилось ничьей 4:4, после чего команды обменялись голами в овертайме. И все же по пенальти мы сильнее - 6:5. Эта виктория приносит один балл в актив. 22-го числа продолжим выступление матчем со швейцарцами.