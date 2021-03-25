В Стокгольме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме сегодня вступают в борьбу мужчины. Короткую программу представят 33 фигуриста, в том числе и наш Константин Милюков. "Беларусь 5" покажет соревнования в прямом эфире. Начнется трансляция в 13:30. Напомним, в произвольную программу попадут 24 лучших фигуриста. Кроме того, сегодня на планетарном форуме определятся первые чемпионы и призеры в состязании спортивных пар. На чемпионате мира, кроме того, разыгрываются лицензии на Олимпиаду в Пекин.