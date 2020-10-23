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В столице проходит II фестиваль боевых искусств "Минский рубеж"

Шесть единоборств в одном месте. "Чижовка-Арена" радует поклонников спортивно-боевых единоборств на фестивале боевых искусств. Соревнования объединили атлетов из всех уголков Беларуси. В международном турнире по каратэ кекусинкай примут участие спортсмены из России и близкого зарубежья. Всего выступят более тысячи атлетов - от самых юных до настоящих мастеров.

В рамках фестиваля проходит Открытый кубок Беларуси по таеквондо. На столичную площадку приехали сборные команды России и Молдовы, которые готовятся к олимпийскому отбору. Впервые этот кубок проходит по смешанной системе.

Посетители могут насладиться бескомпромиссными схватками бойцов различных стилей и направлений. Завершится фестиваль завтра профессиональным турниром по кикбоксингу и ММА. Вход бесплатный.

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