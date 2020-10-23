В столице проходит II фестиваль боевых искусств "Минский рубеж"

Шесть единоборств в одном месте. "Чижовка-Арена" радует поклонников спортивно-боевых единоборств на фестивале боевых искусств. Соревнования объединили атлетов из всех уголков Беларуси. В международном турнире по каратэ кекусинкай примут участие спортсмены из России и близкого зарубежья. Всего выступят более тысячи атлетов - от самых юных до настоящих мастеров.