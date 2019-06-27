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В стрелковых видах спорта сегодня разыграется 4 комплекта наград
На ІІ Европейских играх в стрелковых видах спорта сегодня разыграется 4 комплекта наград - в тире имени маршала Тимошенко поспорить за медаль белорусам не удалось, а вот в стрельбе из лука наш Павел Далидович дошел до четвертьфинала.
Удалось ли пройти дальше белорусу, узнаем из прямого включения нашего спортивного обозревателя Станислава Липского. Стрельба пулевая сегодня не порадовала. Напомним, лучшей из белорусок стала Мария Мартынова - в ее активе 16-я позиция в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трех положений. Завтра в тире имени маршала Тимошенко будет разыгран последний комплект наград. Поэтому сегодня я перебирался в СОК "Олимпийский". Здесь в стрельбе из лука переживали за Павла Далидовича - в одной восьмой финала он победил испанца Даниила Баркала Кастро, но в четвертьфинале его ждал куда более сложный оппонент - третий в мировом рейтинге - представитель Нидерландов Стив Вайлер.
Сильнейший ветер и дождь в стрельбе из лука - не повод останавливать соревнования. В таких условиях оказался сильнее, к сожалению, оппонент нашего Павла. Подводя итог выступлению наших лучников, констатируем: наши девушки завоевали серебро в командном турнире. Не можем не отметить четвертое место дуэта Кирилл Фирсов / Карина Козловская в турнире микстов.
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