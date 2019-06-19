В студии - менеджер по телевещанию фонда “Дирекция II Европейских игр" Александр Казюкевич

Не менее амбициозные задачи стоят и перед теми, кто в ответе за то, чтобы о происходящем узнали далеко за пределами страны и даже континента. В перечне видов спорта, которые только существуют в мире, выделяется группа так называемых телевизионных. То есть, это те соревнования, которые лучше смотреть по телевизору, потому что только за счет секундомеров, компьютерной графики и повторов с разных камер можно получить полную картину того, что происходит на арене. На трибунах все это действо порой пролетает за мгновение и видится куда менее информативным. Поэтому очень важно создать красивую телекартинку, которую из Минска видят по всему миру.