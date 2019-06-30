В студии - главный тренер национальной команды по гребле Владимир Шантарович

А теперь поговорим о сборной, которая стала настоящим локомотивом белорусской команды на II Европейских играх. Наши спортсмены в целом значительно превзошли результат I Игр в Баку, в том числе во многом благодаря мастерам гребли на байдарках и каноэ. Мы, конечно, ждали этих наград, но тем не менее.



Да, сразу пять золотых медалей, притом что на соревнования в Заславль приехали сильнейшие атлеты континента! А 12 из 16 комплектов наград разыграны именно в олимпийских дисциплинах.



И сегодня в студии "Главного эфира" главный тренер национальной команды Владимир Шантарович. Поздравляем Вас с отличным результатом! 10 медалей! В интервью до стартов вы обещали 5. Перестраховывались? (видео)