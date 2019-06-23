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В студии Татьяна Шаракова со своим личным тренером Любовью Немковой

Мы будем болеть за наших велосипедистов и дальше, как и вчера. Напомним, в первой гонке на центральных улицах Минска первую медаль завоевала Татьяна Шаракова. Она финишировала третьей на 120-километровой дистанции.

И сегодня Татьяна сразу после утренней тренировки вместе со своим личным тренером Любовью Немковой приехала к нам в студию (видео).

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