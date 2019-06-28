В студии золотые чемпионы - Артем Козырь, Елена Ноздрева и Марина Литвинчук

В студии у нас гости: чемпионы ІІ Европейских игр - наши золотые - Артем Козырь, Елена Ноздрева и Марина Литвинчук. Добрый день, дорогие наши! Еще раз поздравляем вас с таким ошеломительным успехом! И спасибо огромное за подаренные эмоции! (видео).