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В студии золотые чемпионы - Артем Козырь, Елена Ноздрева и Марина Литвинчук

В студии у нас гости: чемпионы ІІ Европейских игр - наши золотые - Артем Козырь, Елена Ноздрева и Марина Литвинчук. Добрый день, дорогие наши! Еще раз поздравляем вас с таким ошеломительным успехом! И спасибо огромное за подаренные эмоции! (видео).

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