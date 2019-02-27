В субботу БАТЭ оспорит Суперкубок Беларуси с брестским "Динамо"

Прямо сейчас летят домой. БАТЭ после матча с "Арсеналом" остался на Туманном Альбионе, где провел подготовительный сбор. В субботу команда Алексея Баги на стадионе ФК "Минск" на улице Маяковского оспорит Суперкубок Беларуси с брестским "Динамо".