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В субботу БАТЭ оспорит Суперкубок Беларуси с брестским "Динамо"

Прямо сейчас летят домой. БАТЭ после матча с "Арсеналом" остался на Туманном Альбионе, где провел подготовительный сбор. В субботу команда Алексея Баги на стадионе ФК "Минск" на улице Маяковского оспорит Суперкубок Беларуси с брестским "Динамо".

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