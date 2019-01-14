Команда сейчас испытывает финансовые затруднения: около четырех месяцев здесь играют без зарплаты. Поэтому из "Молодечно" уезжают хоккеисты. На данный момент в обойме Юрия Файкова всего 21 спортсмен, из них трое в лазарете.



Усиление команда планирует искать в ВХЛ. Так, на просмотр в "Молодечно" сегодня приехал один россиянин. Также бело-синие ведут переговоры с клубами из Экстралиги Б.



