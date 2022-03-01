В текущем сезоне НХЛ Егор Шарангович забрасывает за "Нью-Джерси" и помогает одолеть "Ванкувер"

Егор Шарангович продолжает сиять на льду лучшей хоккейной лиги мира. Белорусский форвард забрасывает свою 13-ю шайбу в этом сезоне НХЛ. Накануне ночью "Нью-Джерси" принимали "Ванкувер". Минчанин в этом поединке стал автором второй шайбы своей команды на 16-й минуте матча. Также он ассистировал Райану Грэйвсу при пятом взятии ворот "косаток". Случилось это на 26-й минуте поединка. Шарангович выходил на лед в первом звене, провел на площадке 14 минут и 44 секунды и помимо двух баллов отметился двумя силовыми приемами, сделал один перехват и совершил одну потерю. По итогам сегодняшней игры Шарангович был признан второй звездой.