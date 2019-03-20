ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Токио презентовали олимпийский факел

Один килограмм и 200 граммов алюминия цвета розового золота. Сегодня в Токио был презентован олимпийский факел. Материал, из которого он изготовлен, использовался при строительстве временного жилья на северо-востоке Японии - территории, которая пострадала от землетрясения и цунами 2011 года. Сам факел напоминает цветок сакуры. Это национальный символ страны. Эстафета олимпийского огня начнется 20 марта следующего года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все