В Токио сдали в эксплуатацию олимпийский центр гимнастики

Центр гимнастики "Ариаке" был официально представлен организаторами Олимипады в Токио и станет одним из самых популярных мест во время летних Игр 2020 года. Здесь пройдут соревнования по художественной и спортивной гимнастике, прыжкам на батуте, а также соревнования по бочче во время Паралимпийских игр. Комплекс может вместить до 12 тысяч болельщиков. Он имеет одну из самых больших деревянных кровель в мире (длина одной балки 90 м). Другая особенность - деревянные скамейки для зрителей, которые придают ощущение естественного тепла.



