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В Токио стартуют летние Паралимпийские игры
Cегодня в Токио стартуют ХVI летние Паралимпийские игры.
В 14:00 на Национальном стадионе столицы Японии начнется церемония открытия. Мероприятие, как и вся Паралимпиада, пройдет при пустых трибунах. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней - сборная Японии. Белорусский флаг пронесет титулованная Людмила Волчек, всего же на Паралимпиаде выступят двадцать наших земляков в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, пара-гребля, пара-каноэ, фехтование. Дебютирует на Паралимпиаде и Алексей Талай.
Всего в Японии на Паралимпиаде будет разыграно 539 комплектов наград, а завершится спортивный форум 5 сентября. Пожелаем удачи нашим атлетам!
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