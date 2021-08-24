В Токио стартуют летние Паралимпийские игры

В 14:00 на Национальном стадионе столицы Японии начнется церемония открытия. Мероприятие, как и вся Паралимпиада, пройдет при пустых трибунах. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней - сборная Японии. Белорусский флаг пронесет титулованная Людмила Волчек, всего же на Паралимпиаде выступят двадцать наших земляков в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, пара-гребля, пара-каноэ, фехтование. Дебютирует на Паралимпиаде и Алексей Талай.