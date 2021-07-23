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В Токио завершился последний этап эстафеты олимпийского огня
В Токио завершился последний этап эстафеты олимпийского огня. Торжественная церемония прошла у здания городской мэрии. В небе над японской столицей самолеты воздушных сил самообороны страны начертили пять олимпийских колец.
Мероприятие прошло на фоне очередных протестов против проведения Олимпиады. В акции приняли участие около 100 человек. Они считают, что организаторы не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности на Играх. Число заразившихся коронавирусом на Играх в Токио превысило 100 человек. Еще одним спорным моментом стал запрет Евросоюзу пронести свой флаг на церемонии открытия Игр. Представители ЕС попросили организаторов Олимпиады разрешить словенской команде пронести не только флаг своей страны, но и флаг союза. В этой просьбе им было отказано.
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