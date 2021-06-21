В топ-100 WTA вошли три белорусские теннисистки

Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге WTA, а Александра Саснович вернулась в топ-100. Белоруски успешно провели прошлую неделю, поэтому спрогрессировали в обновленном рейтинге WTA. Правда, на самом верху перемещаться очень трудно. Впрочем, Арина Соболенко сохранила четвертое место в таблице. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти.