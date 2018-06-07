Эффектности и эффективности Леброна Джеймса вновь недостаточно "Кливленду" для победы над "Голден Стэйтом". И в третьем матче финальной серии НБА "Уориорз" переигрывает "Кавальерс". После первой половины игры хозяева вели 6 очков, но преимущество не сохранили. "Голден Стэйт" сильнее, 110-102. Прилично помог своей команде победить Кевин Дюрант. У него 43 очка и 13 подборов. Уже в субботу воины могут защитить свой чемпионский титул.