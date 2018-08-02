В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет против "Карабаха"

Азербайджанцы гостевой матч с албанским "Кукеси" свели вничью 0:0, а дома накануне разгромили соперника 3:0. Борисовчане же решили свою задачу на выезде, обыграв финский ХИК 2:1 в матче и по сумме игр. БАТЭ и "Карабах" сыграют 7 и 14 августа. Первая встреча - в Азербайджане.