В третий день II Игр стран СНГ белорусские спортсмены принесли 22 награды, 4 из них - золотые

После трех дней соревнований II Игр стран СНГ копилка белорусской сборной пополнилась 22 наградами, 4 из них - высшей пробы. В сумме у хозяев мультиспортивного форума 72 медали: 16 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых.