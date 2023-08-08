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В третий день II Игр стран СНГ белорусские спортсмены принесли 22 награды, 4 из них - золотые

После трех дней соревнований II Игр стран СНГ копилка белорусской сборной пополнилась 22 наградами, 4 из них - высшей пробы. В сумме у хозяев мультиспортивного форума 72 медали: 16 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых.

Беларусь пока занимает второе место зачета, первое - сборная России (104 награды, 51 из них - высшей пробы). Замыкает тройку лидеров команда Узбекистана, далее идут Азербайджан и Армения.

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