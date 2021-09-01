В центральном матче игрового дня Экстралиги столичная "Юность" одолела "Гомель" в овертайме - 2:1

Решающую шайбу забросил Всеволод Кашкар. С таким же счетом "Динамо-Молодечно" справилось с "Могилевом". Солигорский "Шахтер" уступил жлобинскому "Металлургу" 3:4. В этом году в чемпионате Беларуси будет сыгран уже 30-й сезон.



