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В центре Минска состоялось открытие фан-зоны чемпионата мира
В центре Минска на берегу Свислочи вблизи спорткомплекса "Динамо" состоялось открытие фан-зоны чемпионата мира, где все любители футбола могут посмотреть абсолютно все матчи мундиаля на большом экране и в прямом эфире. Во время открытия спортивные журналисты не удержались - ненадолго оставили микрофон и присоединились к армии болельщиков.
"Беларусь 5" и "Беларусь 2" покажут все матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире. А ознакомиться с полным расписанием игр и узнать актуальную информацию о мундиале можно в специальном разделе на официальном сайте Белтелерадиокомпании - tvr.by.
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