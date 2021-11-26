В Цюрихе проходит жеребьевка плей-офф отборочного турнира на ЧМ-2022 по футболу

Традиционно в Цюрихе сейчас проходит жеребьевка плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. От Европы выступят 13 сборных. Напрямую в финальный турнир вышли только 10 победителей отборочных групп. Три оставшиеся путевки достанутся лучшим командам по итогам плей-офф, который впервые пройдет в таком виде. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не вышли на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попали в плей-офф как команды, занявшие вторые места.