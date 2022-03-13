В Уфе на этапе Кубка России по биатлону белорусские спортсмены берут призовые места

На неделе еще одна белорусская женщина заставила властелинов мира стыдливо опустить глаза. Известная белорусская гимнастка и победительница международных соревнований Екатерина Галкина заявила: спорт пытаются грязно смешать с политикой, и высказалась в адрес тех элементов, кто повлиял на отстранение нашей паралимпийской сборной от соревнований в Пекине и других белорусских спортсменов от международных соревнований.

Даже в спорте дискриминация на Западе стала нормой. В толерантных странах, где выигрывают трансгендеры, женщине уже сложно быть защищенной.

Так зачем нам в принципе такие старты, где унижают нацию и срывают флаги? В эти дни звезды мирового биатлона калибра белоруски Алимбековой и россиянки Резцовой, уровня медалистов Олимпиады в Пекине, как белорус Смольский или россиянин Латыпов, соревнуются в рамках Кубка России, 9-й этап которого принимает Уфа. Эти старты, которые неофициально приобрели статус Открытых, нашей сборной дали почувствовать огромнейшее внимание к себе и действительно народную любовь - так белорусских биатлонистов не принимали нигде.

Ведь ранее недальновидным решением некоторых чиновников в Международном союзе биатлонистов, которые поддались давлению, наша команда на какое-то время покинула Кубок мира. Вообще концовка в мировом календаре и вовсе получается смазанной - ее пропускает ряд сборных, а также норвежец Йоханнес Бё. О спорте, где нет места политическому дискурсу, а существуют самые настоящие и искренние эмоции, материал из Уфы Андрея Козлова.

В Уфе, а если шире, то во всей Республике Башкортостан, местные пословицы с большего о человеческом труде. Здесь говорят так: дело доводят до конца, работая до пятого пота. Либо например: по труду и честь. Ну вот еще из местного: мастерство - это самое дорогое. Вот к биатлону как к действительно спортивному ремеслу, подойдет каждая. Это большой труд.

Кристина Резцова - это и гены спортивного характера, и наследство в качестве откровенности мыслей и суждений. Не будем в этом материале вспоминать, кто ее родители. Не даром российскую медалистку Олимпиады в Пекине любят и ценят болельщики.

С ней в эти дни хотелось обсудить многое, в особенности ту прострацию, в которую окунулся мировой биатлон. Однако антураж в Уфе, где в рамках Кубка России выступают и наши биатлонисты в качестве очень почетных гостей, вернул нас в биатлонные доковидные времена. Вот послушайте, что говорит Смольский, например.





Биатлонная жизнь здесь закипала. Среди больших групп поклонников вида спорта, которые болельщицкими ручьями стекались к комплексу с нетривиальным названием "Биатлон", мы искали наших - благо заметные комбинезоны сразу обозначили принадлежность к Республике Беларусь. Смольский, Лазовский, Лобастов. Ну и молодежь, которая за год возмужала. Это, к примеру, Ваня Тулатин. Но бешеной популярностью, как и звезды биатлона, здесь пользовался, конечно, Дмитрий Губерниев.

Не на один час его вскоре окружат фанаты. Как, кстати, и Динару Алимбекову. Далее болельщики готовили перформанс в адрес Латыпова и Бабикова - суперзвезды россиян воспитанники местной плодовитой школы. Как и ракета нулевых - Максим Чудов. Фанаты глушили все вокруг, когда кто-то из любимчиков проезжал у трибун.

Впечатляла и основная трибуна, и густо забитый мостик, и традиционный для биатлона, скажем так, выезд болельщиков в леса и пригорки.

Наши в первый день были на виду. Ира Лещенко - третья у девушек. Алимбекова - четвертая, ох уж эта странная для нее в сезоне позиция. У парней - белорусский триумф: Смольский - первый. Его друг и напарник - Лазовский - второй.

Наших на подиуме вообще встречали особенно.

Звезда российского биатлонного мира Александр Логинов в эти минуты скромно стоял на третьей ступени пьедестала. Это коротко и о результатах. Далее о глобальном.

Андрей Викторович Падин, это наставник наших мужчин, и именно с его именем связывают прогресс белорусов, человек мудрый. Обладая багажом спортивного опыта и жизненного, Падин предлагает следующее.

Альтернатива Кубку мира с участием россиян и белорусов показывает, что в подобных местах как российская Уфа, так и наши Раубичи, искренне любят биатлон и очень скучают по своим кумирам. Но все, конечно, хотят выступать на мировой спортивной сцене, но при этом в честной борьбе.

Возвращаясь к началу нашего сюжета, в Уфе говорят и вот как: "И маленькое дело делай - как большое". Это касается не только биатлона, но и того, что окружает жизнь каждого из нас.