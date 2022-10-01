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В Узбекистане стартовал чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту - первые успехи белорусов
Ежегодно спасатели нашей страны возвращаются с призовыми местами - комплекты наград разыграют в ближайшие 5 дней. Сегодня же на стадионе "Афросиаб" прошла и церемония открытия пожарной олимпиады. В Самарканде работает наша съемочная группа, итоги спортивного дня спасателей - в материале Владимира Королева.
Афросиаб - название древнейшего поселения в пригороде Самарканда, которое является руинами древнего города. Названо оно было в честь персидского мифического царя. Не удивительно, что церемония открытия на стадионе "Афросиаб" дает отсылку на историю этого края.
Еще с утра до официальной церемонии открытия у спасателей начались испытания. Открыли соревновательный день девушки. Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни - одно из самых ярких, но тяжелых дисциплин. Сегодня это, пожалуй, самый быстрый способ подняться на второй этаж. Профессионалы выполняют такой норматив менее чем за 8 секунд, а ведь до вышки нужно еще добежать с 8-килограммовой лестницей-штурмовкой. От старта до башни - 32 метра.
Среди женских команд конкуренция не самая высокая, участие принимают лишь представительницы пяти стран - Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан и Турция. Но и здесь счет порой идет на сотые доли секунды. Из тех, кто пробился в финал, радиотелефонист из Витебской области Ирина Ванюк. На чемпионате мира она впервые. Итоговое место в эстафете - 4-е.
Соперники очень достойные, сильные, россиянки особенно. Конечно, хочется с ними бороться, и можно бороться, и будем бороться. Волнительно было. У меня первый старт. Не хочется и команду подвести, и хочется и для себя выступить хорошо.
Адреналин бешеный, соперники все достойные, сильные, особенно россиянки. Хочется с ними бороться. И можно бороться, и будем. Волнительно было. У меня первый стар такой. Не хочется и команду подвести, и для себя выступить хорошо.
Впрочем, самый большой накал страстей - у мужчин. За звание лучшего борются спасатели из 11 стран.
Высота учебной башни 13,5 метра. Это сравни 4-этажному дому. Как и в реальной жизни, спасатели работают без страховки. Замешкался хоть на одном из подъемов - потерял секунды. В спорте это минус медаль, а на пожаре может быть чья-то жизнь.
По итогу соревнований в финал подъема по штурмовой лестнице вышли трое белорусов. Лучшим оказался Никита Уколов. 12,76 секунды принесли ему золото в индивидуальной гонке.
Готовился. Третий раз выиграл в личном.Ходили слухи, что кто выигрывает "Золотую штурмовку", которая была в этом году в мае в Уфе, не выигрывает чемпионат мира. Так исторически сложилось, что чемпион "Золотой штурмовки" прошел как-то мимо золота на чемпионате мира. И вот моей целью было как раз переломить этот исторический момент.
Буквально после чемпионата мира месяц спортсмен уделяет семье, а потом идут восстановительные мероприятия. Потом начинается все сначала.
Впереди у спортсменов еще 3 изнурительных дня испытаний. Завтра спасатели будут преодолевать 100-метровою полосу препятствий, при этом соединять пожарные рукава и делать разветвление, а в четверг ожидается пожарная эстафета.
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