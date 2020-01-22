В Вене завершается заключительный для нашей мужской сборной по гандболу матч чемпионата Европы

В австрийской Вене в эти минуты подходит к завершению принципиальный и заключительный для нашей мужской сборной по гандболу матч чемпионата Европы. В соперниках хозяева - австрийцы. А на кону не только попадание в топ-8 по итогам континентального форума, но и сохранение шансов на участие в олимпийской квалификации. Первая половина матча осталась за нашими гандболистами. На перерыв белорусы ушли с преимуществом в два мяча - 19:17. Кэтому моменту счет 36:34. Прямую трансляцию встречи ведет "Беларусь 2".