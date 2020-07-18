В Витебске сегодня открылся обновленный стадион ВГУ имени П.М. Машерова

Стадион включает тренировочные площадки по баскетболу и волейболу с расширенными зонами безопасности, современное футбольное поле с синтетическим покрытием размером 60х40 м, площадки для воркаута и силовых упражнений, беговые дорожки с сертифицированным покрытием и сектор для прыжков в длину.



Также на стадионе установлен многофункциональный светодиодный экран, который будет использоваться для сопровождения спортивных мероприятий и трансляции различных презентационных и учебных видеоматериалов. Территория комплекса имеет уличное освещение, что позволяет заниматься и в темное время суток.



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