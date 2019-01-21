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В Витебске стартовал областной этап соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер"

Состязания принимает лыжероллерная трасса училища олимпийского резерва. На старт вышли самые юные участники - школьники 2007-2008 годов рождения. Протяженность трассы от 1 километра 800 метров до 2 километров 400 метров. За каждый промах на стрельбище штрафной круг в 50 метров.
Областной этап "Снежного снайпера" продлится до 26 января. Самые быстрые и меткие представят команду северного региона на республиканском финале, который пройдет в феврале в Раубичах.

Об областном этапе соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер" смотрите в нашей рубрике "Новости спорта"

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