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В вольной борьбе Магомедхабиб Кадимагомедов проиграл Разамбеку Жамалову со счетом 8:0

Жеребьевка уже на самом старте турнира по вольной борьбе свела в одну схватку серебряного призера Игр в Токио белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова и Разамбека Жамалова - еще одного претендента на медаль из Узбекистана.

В этом поединке победу праздновал соперник нашего борца, 8:0. Но шансы побороться за бронзу у Кадимагомедова остаются. Для этого нужно, чтобы его обидчик пробился в финал.

Мы настраивались на первую схватку, понимали, что она будет сложная. Принципиальные спортсмены, которые друг друга знают. С готовностью все в порядке, мы не останавливались, не было пауз в тренировочном процессе, простоев тоже.
Иван Янковский, тренер Магомедхабиба Кадимагомедова

Разамбек Жамалов уже вышел в полуфинал. Удастся ли нашему спортсмену продолжить борьбу за бронзу, узнаем уже 9 августа вечером.

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