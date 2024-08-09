В вольной борьбе Магомедхабиб Кадимагомедов проиграл Разамбеку Жамалову со счетом 8:0

Мы настраивались на первую схватку, понимали, что она будет сложная. Принципиальные спортсмены, которые друг друга знают. С готовностью все в порядке, мы не останавливались, не было пауз в тренировочном процессе, простоев тоже.

Иван Янковский, тренер Магомедхабиба Кадимагомедова