3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В вольной борьбе Магомедхабиб Кадимагомедов проиграл Разамбеку Жамалову со счетом 8:0
Жеребьевка уже на самом старте турнира по вольной борьбе свела в одну схватку серебряного призера Игр в Токио белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова и Разамбека Жамалова - еще одного претендента на медаль из Узбекистана.
В этом поединке победу праздновал соперник нашего борца, 8:0. Но шансы побороться за бронзу у Кадимагомедова остаются. Для этого нужно, чтобы его обидчик пробился в финал.
Мы настраивались на первую схватку, понимали, что она будет сложная. Принципиальные спортсмены, которые друг друга знают. С готовностью все в порядке, мы не останавливались, не было пауз в тренировочном процессе, простоев тоже.
Разамбек Жамалов уже вышел в полуфинал. Удастся ли нашему спортсмену продолжить борьбу за бронзу, узнаем уже 9 августа вечером.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все