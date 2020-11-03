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В восьми европейских городах стартует третий тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов

В 20:55 в Москве начнетсяпоединок "Локомотива", за который выступает белорусский нападающий ВиталийЛисакович, и мадридского "Атлетико". В 23 часа смотрите на спортивнойкнопке онлайн-игрового дня. На "Беларусь 5. Интернет" сначалапротивостояние донецкого "Шахтера" и "Боруссии" изМенхенгладбаха, затем титульный поединок вечера - мадридский "Реал" против миланского"Интера

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