В Японии - последние приготовления к открытию XXXII летних Олимпийских игр

21 июля в столице Олимпиады состоялись первые соревнования. Это женский футбол и софтбол. Причем крупной победой в первом поединке на турнире отмечены девушки сборной Японии, которые разгромили крепкую команду Австралии - 8:1. В эти дни спортсмены, пресса и почетные гости продолжают съезжаться в Токио при повышенных коронавирусных ограничениях. Уже открыт олимпийский медиацентр - всего соревнования освещать будут порядка 6 тысяч аккредитованных журналистов, в том числе команда Белтелерадиокомпании. Итак, торжественная церемония открытия Олимпиады - 23 июля в 22:30. Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 5" будут вести прямую трансляцию. На трибунах разрешат присутствие только 1000 почетных гостей.