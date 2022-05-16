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В заключительном футбольном матче 8-го тура "Неман" побеждает "Арсенал"

Дебютным голом за "Неман" после возвращения в Беларусь Ненада Адамовича и победой гродненцев завершилась накануне программа 8-го тура розыгрыша Высшей лиги. 2:0 - успех в матче с "Арсеналом".

В таблице чемпионата лидер БАТЭ, у которого 20 очков. Ближайший преследователь - "Энергетик-БГУ" с 16 баллами. 9-й тур 20 мая начнется матчем "Минск" - "Шахтер".

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