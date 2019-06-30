Сегодня, в заключительный день II Европейских игр, будет разыграно 36 комплектов медалей. Владислав Смягликов проведет бой за титул чемпиона. Белорус одержал трудную победу в полуфинальном поединке над британцем Чивом Кларком, которая, надеемся, только прибавит уверенности нашему боксеру. А она ему не помешает, ведь сегодня в финальном бое в тяжелом весе ему предстоит встретиться с серебряным призером чемпионата Европы россиянином Муслимом Гаджимагомедовым. Бой за золото начнется в 14:45 во Дворце спорта "Уручье". Также внимание белорусских болельщиков будет приковано к греко-римской борьбе. Наши спортсмены в трех финалах. Причем два из них за золото. Шесть комплектов медалей разыграют трековики. Финалы в индивидуальных упражнениях пройдут в состязаниях по спортивной гимнастике. Чемпионы и призеры определятся в турнирах по бадминтону.