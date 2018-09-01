Олимпийский урок. В Зале славы НОК прославленные белорусские спортсмены делились опытом с молодыми атлетами, уже добившимися определенных высот в своих видах. Больше всего вопросов задавали четырехкратной олимпийской чемпионке в биатлоне Дарье Домрачевой. Как восстанавливаться после тренировок, где найти силы продолжать после поражений, как удалось добиться таких высоких результатов? Взрослые спортсмены отвечали с удовольствием. Чемпион Сочи Антон Кушнир вспомнил и свое детство. А еще сына Платона, который сегодня пошел в первый класс.