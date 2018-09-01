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В Зале славы НОК прославленные белорусские спортсмены делились опытом с молодыми атлетами

Олимпийский урок. В Зале славы НОК прославленные белорусские спортсмены делились опытом с молодыми атлетами, уже добившимися определенных высот в своих видах. Больше всего вопросов задавали четырехкратной олимпийской чемпионке в биатлоне Дарье Домрачевой. Как восстанавливаться после тренировок, где найти силы продолжать после поражений, как удалось добиться таких высоких результатов? Взрослые спортсмены отвечали с удовольствием. Чемпион Сочи Антон Кушнир вспомнил и свое детство. А еще сына Платона, который сегодня пошел в первый класс.

Специально к новому учебному году НОК разработал информационную графику о развитии олимпийского движения в Беларуси. Ее планируется распространять по всем учебным заведениям страны.

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