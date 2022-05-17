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В Заславле 22 мая стартует первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
Гребной канал в Заславле готовится к очередному международному старту: на этот раз первый этап Кубка Беларуси получил такой статус благодаря национальной команде России по гребле на байдарках и каноэ, которая заявилась в сильнейшем составе на участие в этом турнире. Соревнования станут первой контрольной проверкой в сезоне и для белорусских атлетов, которые, несмотря на отстранение от международных стартов, продолжают набирать физическую форму.
Как отреагировал тренерский штаб национальной команды на отстранение наших гребцов от выступления на международной арене, когда санкции будут сняты и почему в олимпийском Токио белорусские гребцы завоевали только одну медаль - Владимир Шантарович расскажет в проекте Агентства теленовостей "Спорт-кадр" 17 мая на телеканале "Беларусь 5", начало в 19:20.
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