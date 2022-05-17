В Заславле 22 мая стартует первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Гребной канал в Заславле готовится к очередному международному старту: на этот раз первый этап Кубка Беларуси получил такой статус благодаря национальной команде России по гребле на байдарках и каноэ, которая заявилась в сильнейшем составе на участие в этом турнире. Соревнования станут первой контрольной проверкой в сезоне и для белорусских атлетов, которые, несмотря на отстранение от международных стартов, продолжают набирать физическую форму.